Будущий мост в Москве соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года

В Москве появится мост, который соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года. Изначально по плану его должны были построить еще в 1935 году, однако работы стартовали только в 2022-м. Мост разгрузит участок Третьего транспортного кольца, а также частично Садовое кольцо.



Сейчас в столице свыше 450 мостов, самый старейший из них был возведен в XVIII веке. Как отметила член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец, в последнее время строительство таких сооружений ускоряется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.