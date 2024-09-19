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19 сентября, 12:15

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Будущий мост в Москве соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года

Будущий мост в Москве соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года

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В Москве появится мост, который соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года. Изначально по плану его должны были построить еще в 1935 году, однако работы стартовали только в 2022-м. Мост разгрузит участок Третьего транспортного кольца, а также частично Садовое кольцо.

Сейчас в столице свыше 450 мостов, самый старейший из них был возведен в XVIII веке. Как отметила член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Евгения Муринец, в последнее время строительство таких сооружений ускоряется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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