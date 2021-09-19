В Москве утвердили проект масштабной реконструкции Симоновской набережной. Она станет продолжением Крутицкой и дойдет до Третьего транспортного кольца.

Заместитель начальника отдела архитектурно-градостроительных решений ГАУ "Градплан города Москвы" Никита Щенин рассказал, что ориентировочно закончить все работы планируют к 2022 году.

"Сейчас активно уже ведется строительство на верхнем участке Симоновской набережной. В следующем году уже будет продолжено строительство на нижнем участке", – уточнил Щенин.

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