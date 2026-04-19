Городская клиническая больница № 15 имени Филатова отметила 45-летие. Ежегодно здесь получают помощь почти 200 тысяч пациентов, проводится более 90 тысяч операций, в том числе высокотехнологичных. Три года назад на базе стационара открылся флагманский центр, а региональный сосудистый центр входит в число крупнейших в стране.

Сейчас больница оснащена самым современным оборудованием, в ней работают 3,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. С момента открытия в 1981 году клиника стремилась к высоким показателям: здесь появились свой родильный дом, первая консультативная поликлиника и первое в городском здравоохранении кардиохирургическое отделение.

