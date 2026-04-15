"Сити": в Москве открылась выставка "Художники эпохи "Современника"

В Москве открылась выставка "Художники эпохи "Современника", посвященная 70-летнему юбилею легендарного театра.

В экспозиции можно увидеть сценографию его знаковых постановок: от "Вечно живых", с которых начался "Современник", до премьеры юбилейного 70-го сезона – спектакля "Женитьба Бальзаминова".

Выставка проходит в Музее-мастерской Давида Боровского. Подробнее об истории культового театра – в программе "Сити".