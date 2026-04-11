В "Манеже" открылась выставка к 80-летию Жириновского

В "Манеже" открылась выставка, посвященная 80‑летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Экспозиция включает три тысячи экспонатов. Среди них выделяются необычные артефакты: агитационная "буханка" с громкоговорителем, корзина, с которой будущий политик приехал в Москву из Алма‑Аты, а также коллекция дизайнерских пиджаков от Вячеслава Зайцева.

Выставка организована в формате метафорического путешествия – "поезда", проходящего через ключевые этапы жизни Жириновского – от детства и студенческих лет до периода активной политической деятельности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

