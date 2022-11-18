Возможность наблюдения за новорожденными появилась еще в трех перинатальных центрах Москвы

Еще в трех перинатальных центрах Москвы появилась возможность наблюдения за новорожденными. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь о перинатальных центрах при ММКЦ "Коммунарка", ГКБ имени М. П. Кончаловского и ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана. Подобная возможность позволяет родителям новорожденных, которые родились раньше срока или имеют недостаточный вес, в режиме реального времени наблюдать за детьми по камерам.

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