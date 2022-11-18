В Москве пройдет профориентационный форум для молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва проведет молодежный карьерный форум "Вокруг профессий". Он состоится 23–24 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"На этот раз ребята вновь встретятся с экспертами из разных сфер и представителями столичных вузов. Прямое общение поможет им определиться с будущей специальностью и узнать о перспективах карьерного роста", – рассказала заммэра.

Уточняется, что мероприятие состоит из двух частей: теоретической и практической. Так, сначала участники смогут пройти тесты на профориентацию, получить консультации экспертов из столичных образовательных учреждений, а также послушать лекции по разным темам. Ученики старшей школы и студенты колледжей получат возможность познакомиться с такими областями, как:



международные отношения;

гостиничное дело;

менеджмент;

социология;

психология;

дизайн.

Во второй части форума участники смогут принять участие в различных мастер-классах. Один из них будет посвящен работе в кадре. Ребятам продемонстрируют приемы актерского мастерства, кроме того, их научат снимать хорошее видео без оператора и других профессионалов. Также запланированы занятия по ораторскому мастерству и кибербезопасности.

На профориентационном форуме ребята также получат возможность задать вопросы будущим работодателям. В их числе будут как члены столичного кабмина, так и представители технологического бизнеса.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года программу профессионального тестирования в центре занятости населения "Моя работа" прошли более 10,5 тысячи горожан, что практически в 2,5 раза больше, чем за такой же период 2021 года.

Уточнялось, что на сегодняшний день в базе центра есть более 200 тестов по трем ключевым направлениям: профориентация, оценка профессиональных навыков и личных компетенций. Они помогают эффективно выстроить свой карьерный трек, понять мотивацию и определиться с целями.

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