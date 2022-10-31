Московская служба занятости за 4 года помогла 440 тысячам горожан – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние четыре года 440 тысяч москвичей смогли найти работу, обратившись за помощью в столичную службу занятости. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Московская служба занятости отмечает 32-й день рождения. <...> За четыре года удалось трудоустроить более 440 тысяч москвичей. При этом уже на протяжении нескольких лет в Москве каждый второй соискатель, обратившийся к нам за поддержкой, успешно находит работу", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Отмечается, что в 2019 году московская служба занятости претерпела трансформацию, стала использовать лучшие HR-практики. Сегодня порядка 60% горожан трудоустраиваются благодаря центрам "Моя работа", при этом поиск новой работы с каждым годом становится все быстрее: сегодня он в среднем занимает 2,5 месяца, тогда как еще пару лет назад этот показатель превышал три месяца.

В столичных центрах "Моя работа" москвичи могут пройти тест на профориентацию, принять участие в тренингах, а также пройти обучение по различным образовательным программам. Наиболее популярны среди жителей столицы курсы работы в программе "1С:Предприятие", а также в программе "Менеджер по работе с маркетплейсами". С 2019 года обучение на базе московской службы занятости прошли 27 тысяч горожан.

Профессиональные тренинги и семинары регулярно проходят в центрах на улице Щепкина и Шаболовке. За последние три года на их базе прошло свыше четырех тысяч занятий с участием более чем 50 тысяч горожан. Кроме того, в центре на Шаболовке все желающие могут узнать, как стать самозанятым и открыть собственное дело.

Ранее стало известно, что с начала текущего года более 11,5 тысячи горожан зарегистрировались в Москве в качестве самозанятых и открыли свое дело. В этом им помогли сотрудники центра "Моя работа".



Число безработных в Москве уменьшилось почти на 13% с начала года – Ракова

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!