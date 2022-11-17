Москвичам рассказали о проектах и программах "Технограда"

Москвичам, желающим поменять работу, рассказали о новых направлениях подготовки в "Технограде" на ВДНХ. Центр состоит из пяти тематических павильонов: "Урбан", "Цифра", "Арт", "Пром" и "Сервис". Теперь там предлагают, например, пройти курс по личностному росту, узнать больше о промышленной робототехнике или стать веб-разработчиком.

Больше миллиона человек стали участниками образовательных программ за четыре года работы площадки. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.