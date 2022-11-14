В России могут ввести новые льготы для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Круг имеющих право на ипотечные каникулы предлагают расширить, в том числе предоставить такие послабления всем семьям с детьми. С такой инициативой федеральная компания "Этажи" обратилась в адрес премьер-министра и в Банк России, сообщает газета "Известия".

В пресс-службе кабмина рассказали, что письмо поступило в аппарат правительства РФ, в ЦБ сказали, что изучат инициативу, как только получат ее.

В настоящее время льготой можно воспользоваться, если в последние два месяца доход упал на 30% и более. При этом платежи по ипотеке должны составлять более половины дохода, отметила директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова.

По ее словам, те, кто потерял работу или трудоспособность, инвалиды I и II группы, семьи, в которых появились новые иждивенцы и одновременно снизились доходы на 20% (а ипотечные платежи превысили 40% дохода), также могут рассчитывать на каникулы.

Кредитные каникулы положены в том случае, если купленная в кредит квартира является единственным жильем, а сумма займа составляет не более 15 миллионов рублей, добавил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов и напомнил, что льгота действует не более полугода.

Риелторы выступили с предложением разрешить претендовать на послабления в выплатах, если в собственности находится более одной квартиры, а также увеличить допустимый размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 миллионов рублей.

Ранее главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко рассказал, что в РФ тренд на плавное повышение ставок по ипотеке может продлиться около шести месяцев, однако резких скачков не ожидается. По его словам, в настоящее время средняя ставка по ипотеке держится на уровне 11%. Эксперт допустил, что, возможно, этот показатель вырастет до 12%, что не станет критичным для заемщиков с психологической точки зрения.

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