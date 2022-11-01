Эксперт предупредил о подорожании ипотеки в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко рассказал, что в России тренд на плавное повышение ставок по ипотеке может продлиться около шести месяцев, однако резких скачков не ожидается. Об этом сообщает ТАСС.

"По моему мнению, начавшийся тренд повышения ставок не сменится на тренд их снижения до февраля. Плавное повышение будет идти достаточно долго, но без всплесков, если не будет экстраординарного поведения регулятора", – сказал Гордейко.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день средняя ставка по ипотеке установилась на уровне 11%.

По его словам, рост ставок, возможно вырастет до 12%, что не станет критичным для заемщиков с психологической точки зрения.

Гордейко выразил мнение, что решение о продлении или завершении программы льготной ипотеки на новые дома после 31 декабря этого года не окажет влияния на рыночную ситуацию.

Ранее кабмин РФ продлил действие семейной ипотеки до июля 2024 года. Отмечалось, что это позволит приобрести собственное жилье большому количеству семей.

Председатель правительства Михаил Мишустин пояснил, что в 2023 году ипотеку под 6% оформят более 150 тысяч семей, а общий объем займов составит около одного триллиона рублей.



Кабмин продлил программу семейной ипотеки до июля 2024 года

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