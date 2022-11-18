Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:00

Город

Карьерный форум "Вокруг профессий" пройдет в Москве с 23 по 24 ноября

Карьерный форум "Вокруг профессий" пройдет в Москве с 23 по 24 ноября

"Утро": затор образовался на Люблинской улице

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории школы № 1034

"Мой район. Обратная связь": специалисты благоустроят станцию "Внуково"

Новости часа: Турция потребовала арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

На Воробьевых горах организовали подготовку кластера по зимним видам спорта

Карьерный форум "Вокруг профессий" пройдет в Москве с 23 по 24 ноября. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Старшеклассникам и студентам московских колледжей подскажут, как выбрать перспективную профессию и вуз для обучения. Тестирования, консультации и лекции экспертов помогут школьникам определиться с направлением обучения: техническим или гуманитарным.

В рамках мероприятия также пройдут занятия по ораторскому и актерскому мастерству, а также кибербезопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика