Карьерный форум "Вокруг профессий" пройдет в Москве с 23 по 24 ноября. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Старшеклассникам и студентам московских колледжей подскажут, как выбрать перспективную профессию и вуз для обучения. Тестирования, консультации и лекции экспертов помогут школьникам определиться с направлением обучения: техническим или гуманитарным.

В рамках мероприятия также пройдут занятия по ораторскому и актерскому мастерству, а также кибербезопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

