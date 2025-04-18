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18 апреля, 07:30

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В Москве начали весеннюю мойку улиц со специальным шампунем

В Москве начали весеннюю мойку улиц со специальным шампунем

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В столице стартовала традиционная мойка улиц. В течение трех дней специалисты обрабатывают дороги, тротуары, парковки и дворы по всему городу. Используют специальный шампунь – он безопасен, не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.

Сначала покрытия промывают концентрированным средством, затем – обычной водой. Там, где не может пройти техника, уборку выполняют вручную бригады коммунальных служб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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