В Москве начали весеннюю мойку улиц со специальным шампунем

В столице стартовала традиционная мойка улиц. В течение трех дней специалисты обрабатывают дороги, тротуары, парковки и дворы по всему городу. Используют специальный шампунь – он безопасен, не содержит кислот и щелочей и полностью разлагается в почве.

Сначала покрытия промывают концентрированным средством, затем – обычной водой. Там, где не может пройти техника, уборку выполняют вручную бригады коммунальных служб.

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