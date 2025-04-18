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18 апреля, 07:15

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В Измайловском парке закроют конный клуб на ремонт

В Измайловском парке закроют конный клуб на ремонт

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Конный клуб в Измайловском парке закроется с 28 мая. За полвека он стал важным местом отдыха для жителей района. Однако здание требует капитального ремонта, и работы начнутся уже в ближайшее время.

Содержать лошадей на время реконструкции невозможно – животных передают в добрые руки. Почти всем уже нашли новых хозяев. На месте клуба не появится никаких других строений, а сам "Конный двор" продолжит работать после обновления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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