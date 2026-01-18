Горнолыжные трассы стали популярны у жителей Москвы и Подмосковья в праздники

Горнолыжные трассы Москвы и Подмосковья пользовались спросом в новогодние каникулы. В особенности, причиной стали снегопады.

Например, курорт "Сорочаны" в день посещали около 10 тысяч гостей. Среди столичных комплексов особой популярностью в праздники пользовались "Воробьевы горы", "Кант" на Нагорной и "Лата-трек" в Крылатском. Гости отмечают высокий уровень трасс и спусков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

