Мозаичный пол со скорпионом отреставрировали в Московском дворце пионеров

Мозаичный пол с изображением скорпиона отреставрировали в Московском дворце пионеров. Он расположен на первом этаже главного корпуса, под планетарием. Общая площадь мозаики – более 200 квадратных метров.

Основной фон – черного цвета и символизирует звездное небо, на котором из желто-бежевых фрагментов керамической плитки выложен скорпион. Специалисты переложили часть элементов, убрали следы от перегородок и восполнили недостающие части рисунка. Реставраторы использовали все фрагменты исторического материала, а те, что были утрачены – изготавливали на заказ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.