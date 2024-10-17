Специалисты отреставрировали фасад главного здания Киностудии имени Горького

В Москве активно идет реконструкция Киностудии имени Горького на улице Эйзенштейна и в Валдайском проезде. Так, уже полностью отреставрирован фасад главного здания.

После модернизации в состав кинопроизводственного комплекса войдут съемочные площадки с современными павильонами и студийным оборудованием, двухэтажный сервисный центр, кинозал, а также центр костюма и реквизита. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.