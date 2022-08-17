Запах гари распространился в столице

В некоторых районах Москвы стало пахнуть гарью утром 17 августа. Запах чувствовался в Крылатском, недалеко от Боровского шоссе, в Можайском районе и Зюзине.

Кроме того, по сообщениям очевидцев, гарью пахнет на юге и юго-востоке города. Откуда в Москве появился запах гари? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.