17 апреля, 11:15Город
Новый пешеходный мост под ТТК соединит набережные у "Москва‑Сити"
У "Москва‑Сити" появится новый пешеходный мост, который соединит две набережные и пройдет под Третьим транспортным кольцом. Для его строительства потребуется реконструкция нижнего уровня Дорогомиловского моста. Поблизости появится благоустроенная зона с небольшим сквером.
Сейчас проект проходит архитектурно‑градостроительное согласование. По словам гендиректора "МетроТрансМоста" Ильдара Юсупова, после утверждения внешнего облика начнется активная стадия проектирования.
