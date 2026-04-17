Государственный Дарвиновский музей ждет гостей в рамках Московской музейной недели

Телеканал Москва 24 подготовил список культурных мероприятий в столице на 17 апреля. Например, в рамках Московской музейной недели горожане смогут бесплатно сходить в Государственный Дарвиновский музей.

Там на выставке гостям расскажут о теории эволюции, разнообразии жизни на Земле, изменчивости, наследственности и естественном отборе.

В свою очередь, в Московском международном доме музыки состоится концерт под названием "Солисты театра Ла Скала. Три тенора". На сцене выступят знаменитые исполнители из миланского оперного театра. В программе – лучшие произведения оперного искусства, включая известные арии, неаполитанские песни и другие популярные композиции. Начало запланировано на 19:00.

В то же время в Театре на Таганке пройдет спектакль "Митина любовь". В его основе – одноименная повесть Ивана Бунина. Главные роли исполнили Анна Чиповская и Андрей Мартынов.

