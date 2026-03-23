23 марта, 23:50

В Москве объявили лауреатов национальной кинопремии "Ника"

В Москве объявили лауреатов национальной кинопремии "Ника"

23 марта в Театре Моссовета прошла 39-я церемония вручения национальной кинопремии "Ника". Позолоченные статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини получили победители в 17 номинациях. Лауреаты определялись тайным голосованием членов Российской академии кинематографических искусств.

Лучшим игровым фильмом стал "Ветер" режиссера Сергея Члиянца. Помимо этого, картина получила награды в категориях "Лучшая сценарная работа", "Лучшая операторская работа" и "Лучшая работа звукорежиссера".

Также четырьмя статуэтками удостоили киноленту "Пророк. История Александра Пушкина". Байопик о жизни великого русского поэта победил в номинациях "Лучшая работа режиссера монтажа", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая работа художника по костюмам", а режиссер картины Феликс Умаров получил приз "Открытие года".

Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире наблюдать за красной ковровой дорожкой церемонии. С номинантами и звездными гостями пообщались ведущие проекта Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

