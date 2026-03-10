"Сити": в Москве открыли обновленное event-пространство "Метелица"

В Москве возродили "Метелицу". В советское время это было место, куда стремились попасть не только москвичи, но и люди со всей страны. Теперь площадка работает как современное event-пространство.

В ее стенах прошла закрытая встреча "Непублично", где участники обсудили будущее площадки. Почему это место стало культурным феноменом? И удастся ли ему снова стать лидером event-индустрии?

Подробнее – в программе "Сити".