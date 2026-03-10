Форма поиска по сайту

10 марта, 12:00

Культура

"Сити": в Москве открыли обновленное event-пространство "Метелица"

Выставка "Дзига Вертов. Киноглаз" открылась в центре "Зотов"

Международный женский день отметили в кинопарке "Москино"

Гостей пригласили отметить Международный женский день в кинопарке "Москино"

Кинопарк "Москино" пригласил отметить Международный женский день

В Национальном центре "Россия" 8 марта покажут спектакль "Русские сезоны. Весна"

В "Зарядье" открылась выставка к 95‑летию ГТО

В Театре на Юго-Западе состоялась премьера спектакля "Последняя женщина сеньора Хуана"

Театр сатиры организовал выставку к 85-летию со дня рождения артиста Миронова

В столице начался кастинг моделей для участия в Неделе моды

В Москве возродили "Метелицу". В советское время это было место, куда стремились попасть не только москвичи, но и люди со всей страны. Теперь площадка работает как современное event-пространство.

В ее стенах прошла закрытая встреча "Непублично", где участники обсудили будущее площадки. Почему это место стало культурным феноменом? И удастся ли ему снова стать лидером event-индустрии?

Подробнее – в программе "Сити".

Программа: Сити
