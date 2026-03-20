Выставка Людмилы Гурченко и Бориса Моисеева открылась в Москве

В Москве открылась совместная выставка Людмилы Гурченко и Бориса Моисеева. Экспозиция расположилась в музее-мастерской актрисы в Трехпрудном переулке.

Ее посвятили творческому союзу и нежной дружбе двух звезд, подаривших зрителям песни, которые стали настоящими хитами.

Среди экспонатов представлены сценические костюмы и личные вещи Моисеева. Выставка продлится до 19 мая.

