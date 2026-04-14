Киностудия имени Горького организовала дни открытых дверей для юных москвичей и родителей

Юных москвичей и их родителей приглашают в мир кинематографа. Киностудия имени Горького проводит дни открытых дверей. Для гостей подготовили презентацию обучающих программ и бесплатные мастер-классы по съемке фильмов.

Участники попробуют себя в озвучивании и дубляже, создании комиксов, а также пройдут занятия по актерскому мастерству. Дни открытых дверей пройдут с 17 по 19 апреля и с 24 по 26 апреля. Необходима предварительная регистрация.

