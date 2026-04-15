"Новости дня": массовое цветение березы прогнозируется в Москве с 20 апреля

Массовое цветение березы прогнозируется в Москве с 20 апреля. При этом пик придется на майские праздники.

В этот период людям, страдающим от аллергии на пыльцу, рекомендуется ограничить пребывание на улице в безветренные солнечные дни. Важно использовать защитные средства, такие как назальные фильтры, и не забывать о наличии антигистаминных препаратов.

Помимо медикаментов и спреев, эффективными методами борьбы с аллергией также являются биологическая терапия, вакцинация и аллерген-специфическая иммунотерапия. Однако эксперты напоминают, что все лекарственные средства и процедуры должны назначаться врачом после проведения необходимых обследований.

Подробнее – в программе "Новости дня".