15 апреля, 17:00Общество
"Новости дня": массовое цветение березы прогнозируется в Москве с 20 апреля
Массовое цветение березы прогнозируется в Москве с 20 апреля. При этом пик придется на майские праздники.
В этот период людям, страдающим от аллергии на пыльцу, рекомендуется ограничить пребывание на улице в безветренные солнечные дни. Важно использовать защитные средства, такие как назальные фильтры, и не забывать о наличии антигистаминных препаратов.
Помимо медикаментов и спреев, эффективными методами борьбы с аллергией также являются биологическая терапия, вакцинация и аллерген-специфическая иммунотерапия. Однако эксперты напоминают, что все лекарственные средства и процедуры должны назначаться врачом после проведения необходимых обследований.
