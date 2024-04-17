"Квантум парк" и еще пять корпусов МГТУ им Баумана планируют достроить до конца 2024 года

В столице реализуют масштабный проект комплексного развития МГТУ имени Баумана. В него включили 14 новых зданий, при этом "Квантум парк" и еще пять корпусов планируют достроить до конца 2024 года.

Уже в готовых корпусах "Стрела" и "Спектр" разместили общежитие на 620 блоков, коворкинг, столовую, центр здоровья, киберспортивный клуб, а также залы для самоподготовки и групповых занятий и зоны отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.