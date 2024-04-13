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13 апреля, 09:30

Экономика

"Актуальный репортаж": как делают кондитерские изделия на фабрике "Красный Октябрь"

"Актуальный репортаж": как делают кондитерские изделия на фабрике "Красный Октябрь"

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На знаменитой фабрике "Красный Октябрь" по уникальной рецептуре производят любимые многими россиянами конфеты, вафли и шоколад. На старейшем предприятии функционируют 35 производственных линий, на 11 из которых делают шоколад.

Так, для производства конфет "Птичье молоко" используются сахар, патока, агар-агар, сгущенные сливки, сгущенное молоко с сахаром и экстракт ванили. После разлива горячей массы по формам ее охлаждают, нарезают и покрывают шоколадом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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