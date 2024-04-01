Россиянам объяснили, как отличить хороший шоколад от плохого

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При покупке шоколада важно обращать внимание на содержание какао в продукте, рассказала "Газете.ру" кондитер Марина Романова.

Эксперт отметила, что для изготовления горького и темного шоколада необходимы только два ингредиента: тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого, помимо них, используют сухое молоко, сахар или его заменители.

"Стоит запомнить, какое содержание какао должно быть в разных видах шоколада: в горьком – не менее 70%; в темном – от 50%; в молочном – около 40%; в экстрамолочном – от 25%", — прокомментировала Романова.

По словам кондитера, в составе продукта не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. Они не только снижают качество, но и могут неблагоприятно влиять на организм.

"Обращайте внимание на внешний вид. Настоящий шоколад глянцевый, блестящий, у него нет матового эффекта или белого налета", – дополнила Романова.

Эксперт также посоветовала смотреть на разлом. На месте надлома шоколад должен быть белесым и матовым. Стоит обращать внимание на звук. Темные и горькие плитки ломаются с ярким, звонким хрустом.

По словам Романовой, максимальный срок хранения темного и горького шоколада – 1,5 года, молочного – 12 месяцев, а белого – не более полугода.

"Качество продукта можно проверить, посмотрев, как он тает. Натуральный шоколад начнет равномерно растапливаться при температуре 30–32 градуса", – отметила кондитер.

По мнению Романовой, хороший шоколад можно определить на вкус: горький будет оставлять немного вяжущее ощущение, а молочный и белый дадут сливочное послевкусие.

Кондитер посоветовала выбирать покупателям горький шоколад – самый чистый и полезный. В какао-бобах содержится немалое количество полезных веществ, в том числе антиоксиданты. Поэтому в разумных пределах шоколад можно употреблять достаточно часто, заключила Романова.

Ранее преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева рассказала, что употребление небольшого количества темного шоколада может положительно сказаться на коже. Продукт содержит железо, кальций, витамины А, С, D и Е, которые помогают коже удерживать влагу.