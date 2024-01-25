Врач назвала продукт для профилактики гипертонии

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Для профилактики гипертонии можно употреблять в пищу темный шоколад. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на врача-кардиолога Ольгу Молчанову.

"Способность темного шоколада и какао-бобов оздоравливающе влиять на выстилку сосудов – эндотелий – известна давно", – сообщила она.

Говоря о пользе темного шоколада, врач сослалась на исследование китайских медиков, которые доказали подобное, изучив показатели 65 тысяч людей. Они выяснили, что продукт действительно снижает риски развития гипертонии, венозной тромбоэмболии и предотвращает формирование кровяных сгустков в венах.

При выборе шоколада следует отдавать предпочтение темному с содержанием 70% какао. Хранить продукт необходимо в сухом и прохладном месте. Благодаря правильному хранению шоколада его срок годности может составлять до двух лет, заверила кардиолог.

Ранее стало известно, что горький шоколад стабилизирует холестерин, поддерживает работу мозга и участвует в профилактике инсультов, инфарктов и атеросклероза. В отличие от других видов шоколада, в горьком, как правило, меньше сахара и больше полезных компонентов – витаминов группы B, магния, кальция, калия и железа, сообщила врач-диетолог Марият Мухина.

