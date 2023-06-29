Назван продукт, помогающий справиться с джетлагом

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Ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета и авиакомпания Qantas провели совместное исследование, в ходе которого выяснили, какой продукт следует употреблять, чтобы легче адаптироваться к разным часовым поясам. Об этом сообщает Mirror.

Исследование провели на пассажирах рейсов из Лондона и Нью-Йорка в Сидней. В ходе полетов авиакомпания тестировала на добровольцах различное освещение, график сна, меню и время приема пищи для выравнивания биологических часов. В свою очередь, ученые пытались стимулировать выработку мозгом аминокислоты триптофана, что позволило бы путешественникам быстрее заснуть.

В результате исследований выяснилось, что помочь справиться с джетлагом может шоколад. Пользу в данном случае также может оказать перец чили.

Помимо этого, результаты тестирования показали, что при полетах пассажиры теряют через кожу и дыхание 465 миллилитров воды в час, а обычно – 125 миллилитров. Обезвоживание может привести к ухудшению самочувствия, из-за чего в течение полета необходимо продолжать употреблять жидкость.

Ранее бывший бортпроводник рекомендовал отказаться от употребления алкогольных напитков перед длительными перелетами. Помимо этого, из-за расширения газов при высоком давлении пассажирам не следует пить газировку. Наибольшую пользу в полете принесет чистая питьевая вода, сообщил экс-бортпроводник.

