Бывший бортпроводник рассказал о главных ошибках пассажиров при длительных перелетах

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Бывший бортпроводник раскрыл наиболее частые ошибки пассажиров и рассказал, как сделать длительный перелет комфортнее. Его слова передает The Insider.

Специалист посоветовал избегать употребления алкоголя перед перелетом, поскольку на борту его воздействие усиливается из-за снижения уровня кислорода в крови, низкого давления и пониженной влажности.

Также экс-бортпроводник отметил важность потребления чистой воды. Он подчеркнул, что сухой воздух и большая высота могут привести к обезвоживанию организма и усугубить симптомы смены часовых поясов.

Однако, по его словам, не стоит выбирать для утоления жажды газированные напитки.

"Сделайте все возможное, чтобы отказаться от всего, что может вызвать газообразование. Низкое давление воздуха на большой высоте заставляет газы расширяться", – подчеркнул экс-бортпроводник.

Также он порекомендовал отказаться от употребления снотворных во время длительного перелета, поскольку подобные препараты могут вызвать головокружение и другие побочные эффекты.

Ранее психологи рассказали, как сделать комфортным перелет с детьми. По словам экспертов, детям трудно высидеть на одном месте несколько часов. В связи с этим лучше взять утренний рейс, а от вечернего воздержаться. Кроме того, важно выбрать правильную одежду, в которой ребенку будет удобно.





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