Психологи рассказали, как сделать комфортным перелет с детьми

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Психологи дали советы для комфортного перелета с детьми, сообщает Travel Daily News.

По словам экспертов, детям трудно высидеть на одном месте несколько часов. В связи с этим лучше взять утренний рейс, а от вечернего воздержаться.

"В это время больше шансов избежать задержки самолета, пассажирам, и детям в том числе, хочется вздремнуть", – считают психологи.

Кроме того, рекомендуется для перелета выбирать эконом-класс, где к шумящим детям относятся спокойнее, а также провести беседу с ребенком о предстоящем путешествии на самолете.

"Выбирайте правильную одежду, чтобы ребенку было в ней комфортно и удобно. И, конечно, подготовьте сюрпризы. Это могут быть новые игрушки: они заинтересуют малыша гораздо сильнее, чем старые", – добавили эксперты.

Ранее психолог Никита Карпов рассказал, как легко разбудить ребенка в школу. По его словам, родителям нужно заранее подготовить все необходимое для выхода из дома, чтобы не тратить на это время утром.