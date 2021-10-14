Психолог рассказал, как легко будить ребенка в школу

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Психолог Никита Карпов рассказал, как легко разбудить ребенка в школу. По его словам, родителям нужно заранее подготовить все необходимое для выхода из дома, чтобы не тратить на это время утром.

"Собраться, подготовить "взлетную полосу", чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребенка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть все то, что необходимо для выхода из дома", – рассказал Карпов в интервью Пятому каналу.

Психолог добавил, что родителям желательно вставать чуть раньше, чтобы без суеты и нервов разбудить ребенка. По словам Карпова, детям нужно время для того, чтобы проснуться, поэтому на ребенка нельзя кричать или стучать по двери комнаты.

Ранее психолог Евгений Исаев рассказал, что частые контрольные и проверочные работы мешают формированию у школьников умения контролировать и оценивать результаты своей учебной работы. По его словам, педагогам необходимо формировать учебно-познавательные и продуктивные действия анализа, понимания, моделирования, планирования и оценки.

