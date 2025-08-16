В Москве восстановили объекты бывшей Алексеевской водоподъемной станции

На северо-востоке Москвы восстановили исторические объекты бывшей Алексеевской водоподъемной станции – памятника промышленной готики XIX века. Теперь это часть уникального пространства делового квартала "Серебряный фонтан".

Комплекс исторических зданий из красного кирпича в псевдорусском стиле восстанавливали специалисты одной из строительных компаний. После проведения работ внутри расположились чайная и магазин "Гжель". Посетители могут приобрести классическую и современную керамику сине-белой палитры.

