Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 23:15

Город

В Москве восстановили объекты бывшей Алексеевской водоподъемной станции

В Москве восстановили объекты бывшей Алексеевской водоподъемной станции

16 августа в Москве стало последним жарким днем месяца

Фестиваль "День фронтовой собаки" прошел в Музее Победы

Работы по замене асфальта на Тверской улице будут вестись круглосуточно

Прокуратура установит причины падения авто в реку Яузу в Москве

Афиши на арабском языке будут висеть до конца летнего сезона в Москве

Женский фестиваль "Красота в движении" стартовал в Лужниках

Температура не превысит 20 градусов в Москве 17 августа

Суд рассматривает дело ветерана ВОВ, потерявшего квартиру в Москве

Движение перекрыто из-за ремонта на Тверской улице в Москве

На северо-востоке Москвы восстановили исторические объекты бывшей Алексеевской водоподъемной станции – памятника промышленной готики XIX века. Теперь это часть уникального пространства делового квартала "Серебряный фонтан".

Комплекс исторических зданий из красного кирпича в псевдорусском стиле восстанавливали специалисты одной из строительных компаний. После проведения работ внутри расположились чайная и магазин "Гжель". Посетители могут приобрести классическую и современную керамику сине-белой палитры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика