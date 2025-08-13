Форма поиска по сайту

13 августа, 22:45

Город

Исторический облик высотного здания на Красных Воротах в Москве полностью восстановлен

В Москве завершается реставрация высотки на Красных Воротах. Рабочие обновили фасад, восстановили лепной декор, гранитный цоколь, светильники и ворота, а также провели работы внутри здания – вернули первоначальный вид плитке, решеткам, дверям и окнам.

Одновременно в городе продолжается восстановление других памятников архитектуры. В этом году реставраторы трудятся над фасадами Пречистенской аптеки, жилого дома Ломакиной на улице Гиляровского и доходного дома Бройдо на Остоженке. Планируется завершить работы еще почти на 150 объектах культурного наследия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

