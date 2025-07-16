Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках "Лета в Москве"

В Москве продолжается проект "Лето в Москве". В частности, горожане могут посетить на Триумфальной площади одну из локаций фестиваля "Сады и цветы".

Всего таких островков природы по всей столице свыше 70. Для создания мини-оазисов в город привезли более 500 тысяч растений.

Любителей циркового искусства приглашают на международный фестиваль "Идол". Это ежегодное мероприятие, где профессионалы делятся опытом, а зрители могут увидеть яркие представления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.