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Новости

16 июля, 22:45

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках "Лета в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить в рамках "Лета в Москве"

Начался новый этап строительства трамвайной линии от Комсомольской до Чистых Прудов

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В Москве продолжается проект "Лето в Москве". В частности, горожане могут посетить на Триумфальной площади одну из локаций фестиваля "Сады и цветы".

Всего таких островков природы по всей столице свыше 70. Для создания мини-оазисов в город привезли более 500 тысяч растений.

Любителей циркового искусства приглашают на международный фестиваль "Идол". Это ежегодное мероприятие, где профессионалы делятся опытом, а зрители могут увидеть яркие представления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоЕкатерина ЕфимцеваЕлена Любимова

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