Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": городские помещения в Западном округе

"Торги Москвы": городские помещения в Западном округе

Правительство сообщило, какую сумму налогового кешбэка могут получить семьи с детьми

Эксперт рассказал, почему легковые автомобили начали дешеветь в России

Россияне рассказали, о какой зарплате мечтают

Эксперт рассказал, почему россияне стали брать больше кредитов

Экономический обозреватель рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках

В России появились социальные вклады для малоимущих

Эксперт рассказал, для каких стран повысит пошлины Дональд Трамп

Более 40 разработок представили московские компании на выставке "Иннопром-2025"

Стоимость бензина выросла на 15 копеек за 1 литр на столичных заправках

До конца 2025 года столица выставит на открытые торги почти 700 коммерческих объектов. Среди них будут помещения различной площади в самых разных районах столицы, в том числе Западного административного округа.

Какие объекты в ЗАО инвесторы могут купить? Какие факторы надо учитывать тем, кто решил вести бизнес на западе Москвы? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Читайте также
Программа: Торги Москвы
экономикагородвидеоЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика