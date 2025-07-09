09 июля, 21:00Экономика
"Торги Москвы": городские помещения в Западном округе
До конца 2025 года столица выставит на открытые торги почти 700 коммерческих объектов. Среди них будут помещения различной площади в самых разных районах столицы, в том числе Западного административного округа.
Какие объекты в ЗАО инвесторы могут купить? Какие факторы надо учитывать тем, кто решил вести бизнес на западе Москвы? Об этом – в программе "Торги Москвы".
Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.