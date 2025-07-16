В Северном округе Москвы появятся новые торговые и деловые комплексы

В Северном административном округе Москвы появятся новые торговые и деловые комплексы. Их построят рядом с городскими вокзалами в рамках крупных инвестиционных проектов. Сейчас в САО реализуют 10 таких проектов на территории более 10 гектаров.

Общая площадь новых пространств составит около 500 тысяч квадратных метров. Одним из новых объектов станет многофункциональный комплекс между станциями метро "Полежаевская" и "Хорошёвская". Здесь откроются офисы, магазины и рестораны.

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