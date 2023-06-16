Строительство метромоста через реку Ликова вошло в финальную стадию. Здесь уже завершаются отделочные работы. Переправа станет частью Солнцевской линии метро.

На данный момент специалисты устанавливают боковые ламели, которые выполняют две функции: декоративную и защитную – от осадков. Метромост станет двенадцатым в столице и будет служить наземным перегоном между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

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