Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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07:45

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Строительство метромоста через реку Ликова вошло в финальную стадию

Строительство метромоста через реку Ликова вошло в финальную стадию

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Строительство метромоста через реку Ликова вошло в финальную стадию. Здесь уже завершаются отделочные работы. Переправа станет частью Солнцевской линии метро.

На данный момент специалисты устанавливают боковые ламели, которые выполняют две функции: декоративную и защитную – от осадков. Метромост станет двенадцатым в столице и будет служить наземным перегоном между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городстроительствометровидеоИван Лозовой
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