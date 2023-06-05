Билетную систему транспорта Москвы внедрят на Ленинградском направлении к запуску МЦД-3

Фото: Агенство "Москва"/Евгений Самарин

Билетную систему московского транспорта внедрят на Ленинградском направлении к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Билетная система московского транспорта позволит оплачивать проезд картой "Тройка" и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Для внедрения билетной системы в ночное время суток специалисты подготовили инфраструктуру: обновили программное обеспечение и турникеты. Изменения по оплате проезда еще не вступили в силу.

После запуска МЦД-3 и МЦД-4 осенью 2023 года пассажиры смогут оплачивать проезд "Тройкой" и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.

Помимо этого, к запуску МЦД-3 в городе планируют достроить транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Зеленоград – Крюково". В пределах ТПУ для пассажиров установят лифты, эскалаторы, а также оборудуют переходы через железнодорожные пути. По предварительным прогнозам, благодаря объекту время пересадки с железнодорожного транспорта на автобусы сократится с шести до трех минут.



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