В Нижегородской области подросток заболел в лагере и умер

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В Нижегородской области подросток заболел в детском лагере, после чего умер в больнице Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

"В июне 2023 года 13-летний подросток находящийся в детском оздоровительном лагере Арзамасского района <...> почувствовал недомогание в виде повышения температуры тела. <...> Он был доставлен в инфекционную больницу города Нижнего Новгорода, где в последующем скончался", – говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В рамках расследования следователи намерены оценить качество оказанной ребенку медпомощи, а также своевременность его отправки в медучреждение.

Ранее стало известно, что суд вынес приговор супругам, которые в июне прошлого года убили пятилетнего сына и закопали его тело. Мужчина получил 22 года колонии строго режима, а женщина – 18 лет колонии общего режима.

