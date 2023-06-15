Новое семейство автомобилей на базе Lada Granta получит название Iskra

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Новая модель Lada, которая придет на смену линейке Granta, получит название Iskra. Об этом на полях ПМЭФ-2023 заявил президент концерна "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

"Говорили о том, чтобы, может быть, переходить к русским названиям. <...> Это решение уже утверждено правлением и именно под этим брендом (Iskra. – Прим. ред.) будет реализовываться целое семейство наших новых автомобилей", – цитирует его РИА Новости.

Топ-менеджер уточнил, что автомобиль запустят в производство в конце следующего года, а первые продажи начнутся уже в январе – марте 2025 года.

Ранее Соколов сообщил, что новый автомобиль на базе Lada Granta "АвтоВАЗ" планирует презентовать летом 2024 года. По его словам, подготовка к производству новинки идет в соответствии с графиком, в частности, сварочный цех готов уже на 90%.



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