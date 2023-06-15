Собянин заключил с двумя регионами России соглашения о сотрудничестве в течение пяти лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва заключила соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с властями Калмыкии и Орловской области. Документы были подписаны Сергеем Собяниным и главами регионов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Отмечается, что соглашения подписали глава Калмыкии Бату Хасиков и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Новые обязательства двухстороннего документа, заключенного между столицей и Калмыкией, позволят развивать положения прошлого договора, который был заключен еще в 2011 году,

Его положения предусматривают углубление интеграции и укрепление двусторонних связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, услуг и в других важных областях. Подчеркивается, что соглашение было подписано на пять лет.

С 2020 года между предприятиями Москвы и Калмыкии было заключено более 750 контрактов на общую сумму 1,1 миллиарда рублей.

Соглашение, заключенное между Москвой и Орловской областью, также предусматривает сотрудничество на пять лет и развивает положения предыдущего документа, который заключался между сторонами в 2015 году.

Предусматривается дальнейшее углубление интеграции и укрепление двусторонних связей в различных областях городской деятельности. Отмечалось, что предприятия Орловской области регулярно принимают участие в выполнении столичного госзаказа.

В период с 2021 по 2023 год между регионом и столицей удалось заключить более 1,3 тысячи контрактов на сумму 807,6 миллиона рублей, из них 478 документов – это закупки малого объема, сумма которых составила 61,6 миллиона рублей.

Производители сельскохозяйственной продукции обоих регионов участвуют в столичных ярмарках и фестивалях "Московские сезоны". Помимо этого, учителя и школьники из Калмыкии и Орловской области принимают участие в совместных научно-практических конференциях и других профессиональных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Собянин заключил соглашения с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии в сфере развития беспилотных авиационных систем.

Согласно документу, на базах региональных летных аэродромов и индустриального парка "Руднево" в Москве будут организовывать и проводить летные испытания.



Собянин заключил соглашение о развитии беспилотных авиационных систем с регионами РФ