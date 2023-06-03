Работа 22 маршрутов общественного транспорта изменится в столице до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В четырех округах Москвы заменят свыше 140 автобусов, а также пересмотрят схемы движения некоторых маршрутов, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Изменения затронут 22 маршрута.

ГКУ "Организатор перевозок" уже перезаключил госконтракты с коммерческими перевозчиками. Два контракта перезаключены с компаниями "Стартранс" и "Таксомоторный парк №20". Первый – на четыре маршрута. Он включает 32 новых автобуса большого класса, выпущенных в 2023 году.

Второй контракт заключили на три маршрута. Он включает 19 новых автобусов большого класса, также выпущенных в этом году. Еще один госконтракт переподпишут до 5 июня с компанией "Гортакси". Он коснется двух маршрутов, на которых будут использоваться 12 автобусов малого класса, выпущенных не позднее 2018 года.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, при соблюдении всех условий работы перевозчик получает деньги, при невыполнении его штрафуют. Благодаря этому власти смогли создать современный, качественный и безопасный сервис, подчеркнул он.

"Пассажирам теперь все равно, кто их везет – городской перевозчик или частный, везде самое высокое качество услуг", – добавил Ликсутов.

Он сообщил, что после перезаключения контрактов на некоторых маршрутах пересмотрят схемы движения, чтобы пассажирам стало удобнее добираться до социальных объектов и жилых микрорайонов. Интервалы движения сократятся на 30% маршрутов, что соответствует поручениям мэра Москвы по развитию наземного городского транспорта.

Ранее Ликсутов напомнил, что в 2016 году в столице перевели частных перевозчиков на работу по госконтрактам, чтобы предоставить пассажирам самый качественный и удобный сервис. Вместо переполненных, неудобных и небезопасных маршруток на дороги вышли комфортные и современные автобусы с профессиональными водителями за рулем.

Летом прошлого года Ликсутов рассказал, что за первое полугодие 2022 года в столице снизилось число ДТП с участием коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту. По его словам, безопасность поездок обеспечивается за счет строгого контроля выполнения госконтракта по безаварийному вождению и соблюдения режима труда и отдыха водителей. Кроме того, применяются ежедневные медицинские и технические осмотры.

Заммэра уточнил, что в случае нарушения контрактных условий по безаварийности предусмотрены штрафы. Работу водителей также контролируют в онлайн-формате за счет систем "Антисон" и ГЛОНАСС.

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице