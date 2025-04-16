Управляющая проектами на Патриарших прудах объяснила важность летних веранд для города

Управляющая проектами на Патриарших прудах Анжела Хвостунова объяснила важность летних веранд для развития городской инфраструктуры. По ее словам, веранды привлекают гостей в различные районы Москвы и способствуют культурному досугу горожан.

Несмотря на жалобы жителей района, считающих, что веранды занимают слишком много места, она отметила, что такие проекты важны для города. Однако горожане продолжают говорить, что рестораны с летними верандами занимают все тротуары, что затрудняет проход и проезд, особенно с колясками.

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