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16 апреля, 15:15

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Управляющая проектами на Патриарших прудах объяснила важность летних веранд для города

Управляющая проектами на Патриарших прудах объяснила важность летних веранд для города

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Управляющая проектами на Патриарших прудах Анжела Хвостунова объяснила важность летних веранд для развития городской инфраструктуры. По ее словам, веранды привлекают гостей в различные районы Москвы и способствуют культурному досугу горожан.

Несмотря на жалобы жителей района, считающих, что веранды занимают слишком много места, она отметила, что такие проекты важны для города. Однако горожане продолжают говорить, что рестораны с летними верандами занимают все тротуары, что затрудняет проход и проезд, особенно с колясками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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