В Москве 18 апреля стартует акция "Дни исторического и культурного наследия"

Акция "Дни исторического и культурного наследия Москвы" стартует в столице 18 апреля. В этом году она проходит уже в 25-й раз. Организаторы подготовили более 600 мероприятий, в числе которых лекции, мастер-классы и экскурсии.

В рамках акции все желающие смогут посетить здания-памятники архитектуры, которые обычно закрыты для общественности. Речь идет о старинных усадьбах, особняках и дворцах, в которых сейчас размещены посольства, гостиницы и государственные учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.