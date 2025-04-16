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16 апреля, 12:45

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В Москве 18 апреля стартует акция "Дни исторического и культурного наследия"

В Москве 18 апреля стартует акция "Дни исторического и культурного наследия"

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Акция "Дни исторического и культурного наследия Москвы" стартует в столице 18 апреля. В этом году она проходит уже в 25-й раз. Организаторы подготовили более 600 мероприятий, в числе которых лекции, мастер-классы и экскурсии.

В рамках акции все желающие смогут посетить здания-памятники архитектуры, которые обычно закрыты для общественности. Речь идет о старинных усадьбах, особняках и дворцах, в которых сейчас размещены посольства, гостиницы и государственные учреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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