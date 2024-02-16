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16 февраля, 19:30

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Тематические дни стартовали в павильоне "Роснефти" на ВДНХ

Тематические дни стартовали в павильоне "Роснефти" на ВДНХ

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В павильоне "Роснефти" на ВДНХ стартовали тематические дни, они продлятся до 18 февраля. Представители компании рассказали гостям о результатах экспедиций и инновационных проектах в Арктике.

Среди проектов специалисты назвали авиаучет белых медведей, который планируется вести для оценки состояния популяции. "Перепись" животных пройдет с применением самого современного оборудования, это будет первое подобное исследование в мире. Помимо этого, ученые построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, в районе расположения бухты Север.

Исследования проводят в рамках национального проекта "Экология" совместно с министерством природных ресурсов и Институтом проблем экологии и эволюции имени Северцова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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