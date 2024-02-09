"Город без окраин": Басманный район

Художник Анна Стриженко живет в Басманном районе. Она рисует скетчи – быстрые зарисовки, которые останавливают жизнь города на листке бумаги. За годы прогулок по любимому району таких работ у Стриженко набралось изрядно, поэтому художница решила сделать выставку своих произведений.

Поможет в этом куратор проектов музея "Басмания" Анна Берникова. Жизнь Басманного района глазами художницы Анны Стриженко можно будет увидеть уже очень скоро.

Подробнее – в программе "Город без окраин".