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09 февраля, 10:40

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"Город без окраин": Басманный район

"Город без окраин": Басманный район

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Художник Анна Стриженко живет в Басманном районе. Она рисует скетчи – быстрые зарисовки, которые останавливают жизнь города на листке бумаги. За годы прогулок по любимому району таких работ у Стриженко набралось изрядно, поэтому художница решила сделать выставку своих произведений.

Поможет в этом куратор проектов музея "Басмания" Анна Берникова. Жизнь Басманного района глазами художницы Анны Стриженко можно будет увидеть уже очень скоро.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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