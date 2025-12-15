Московские бренды подготовили подарки к новогодним праздникам

Около 700 столичных брендов участвуют в рождественских ярмарках в рамках проекта "Сделано в Москве". Они предлагают елочные игрушки, декор, текстиль и косметику. На фарфоровом заводе в Лефортове выпускают расписанные вручную игрушки. Создание одной партии занимает до четырех месяцев.

Другое производство шьет праздничный текстиль для дома и сумочки-косметички. Московская компания по производству ароматических свечей и диффузоров продает свою продукцию по всей России. Проект "Сделано в Москве" объединяет около 8 тысяч местных производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.