Три фонтана на Манежной площади приведут в порядок в 2026-м году. На "Часах мира" специалистам предстоит заменить поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, а также привести в порядок гранитные плиты ступеней.

На "Куполах" и "Каскаде" обустроят новые гранитные мощения дна чаш и обновят облицовку парапетов. При этом системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения приведут в порядок у всех конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

