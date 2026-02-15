Форма поиска по сайту

15 февраля, 14:30

Город

Три фонтана на Манежной площади приведут в порядок в 2026-м году

Городские службы в усиленном режиме очищают Москву от снега

Снегопад, метель и сильный ветер ожидаются в Москве 16 февраля

Трехэтажный частный дом загорелся в ТиНАО

Медведи Нуга и Пряник занялись откапыванием снега на фоне похолодания в Москве

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

В Москве пройдет фестиваль китайского Нового года

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют фонтаны в центре Москвы

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве из-за гололедицы

В центре Москвы капитально отремонтируют фонтаны "Часы мира", "Купола" и "Каскад"

Три фонтана на Манежной площади приведут в порядок в 2026-м году. На "Часах мира" специалистам предстоит заменить поврежденные части остекления купола, покрытия и стены гранитной чаши, а также привести в порядок гранитные плиты ступеней.

На "Куполах" и "Каскаде" обустроят новые гранитные мощения дна чаш и обновят облицовку парапетов. При этом системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения приведут в порядок у всех конструкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья Тащина, Лариса Соколова

